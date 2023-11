Scommesse, Corona rilancia: mercoledì sulla sua tv on line nuove rivelazioni e come funziona sistema

Corona torna sullo scandalo scommesse e tra due giorni è pronto a nuove rivelazioni su Hego Tv: ecco come funziona il sistema delle scommesse illecite

13-11-2023 10:49

Ai microfoni di Striscia la Notizia l’aveva promesso: “Entro il 15 novembre svelerò tutte le prove su Hego Tv”. E Fabrizio Corona sembra intenzionato a onorare l’impegno. Ha infatti annunciato che proprio tra due giorni, sulla sua tv on line, farà nuove rivelazioni sullo scandalo scommesse. Nel frattempo ha iniziato a spiegare come funziona il sistema delle puntate illegali.

Scommesse, Corona spiega come funziona il sistema

Sul suo profilo Instagram e quello di Dillinger News, l’ex re dei paparazzi ha rivelato “come funziona il sistema delle scommesse non regolari, quelle sui cosiddetti banchi, dove scommettono anche e soprattutto i calciatori di Serie A”. Corona spiega che “esiste un’agenzia ufficiale a Roma, in zona centrale (bippa il nome, ndr), che si trova vicino alle case di molti giocatori. In questa agenzia professionale c’è un uomo che è il capo e che comanda. Poi c’è un vice”.

Scandalo scommesse, il ruolo delle discoteche e dei pr

“Questi due uomini hanno contatti con gente che lavora nelle discoteche, ovvero un secondo livello, i quali, a loro volta, hanno legami con dei pr che prenotano tavoli nei locali ai calciatori – continua Corona -. A loro sono fornire le cosiddette password, numeri per entrare in ‘siti.com’, dove si può accedere soltanto da conti esteri”. Il racconto, però, s’interrompe qui.

Il 15 novembre Corona vuoterà il sacco sulla sua tv

Bisognerà aspettare fino a mercoledì 15 novembre per l’inchiesta completa. Fabrizio Corona ha scelto Hego Tv, la sua piattaforma online, per mostrare tutte le prove di cui dispone. La puntata, come annunciato in precedente a Striscia la Notizia, quando Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, durerà un’ora.

Reazioni social: l’ex fotografo dei vip attaccato su Instagram

Come al solito, Corona ha sollevato un polverone con le sue dichiarazioni, finendo nel mirino degli utenti. “C’è la pausa nazionale… dai illuminaci!” ironizza Fabrizio Romancini. “Gli scoop sono finiti, hai incassato dai tg e dai giornalisti, ora non hai più niente” sostiene ‘la mente alimenta’. “Ma chi ti crede più” rincara la dose ‘stf_michele02’. “Hai stancato” dice ancora Anna Castaldo. “Credo sia più credibile un giocatore che simula un fallo” chiosa fabio801.