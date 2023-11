Scommesse, la replica di Corona ai tifosi della Roma: è bufera sul web

Botta e risposta tra i tifosi della Curva Sud della Roma e Corona, che passa al contrattacco dopo essere stato definito infame. La polemica continua.

Botta e risposta tra i tifosi della Curva Sud della Roma e Fabrizio Corona. Dopo lo striscione esposto dai sostenitori giallorossi, che non hanno gradito gli attacchi dell’ex fotografo dei vip contro Zalewski, El Shaarawy e Pellegrini, la replica del re del gossip – dura – è arrivata via Instagram: “Bambini viziati e pecore”.

Roma, la Curva Sud lo chiama “infame”: la risposta di Corona

Corona si è affidato a Instragram per rispondere allo striscione mostrato in città dai tifosi della Curva Sud della Roma, che si sono schierati a sostegno dei propri calciatori (Zalewski, El Shaarawy e Pellegrini) chiamati in causa dall’ex re dei paparazzi nell’ambito dello scandalo scommesse per i primi due e di una vicenda di stalking per il capitano giallorosso.

“L’infame è qualcuno che per salvare la propria pelle mette un’altra persona in difficoltà, solitamente riferendo alla polizia – ha scritto Corona -. Questi quattro bambini viziati che vanno allo stadio a fare i “criminali” sono la rovina del calcio e la rovina di un codice di rispetto che uno come me che si è fatto 6 anni di galera conosce meglio di tutti quanti voi messi insieme”.

L’attacco di Corona ai tifosi della Curva Sud

“Se dovevate pitturare uno striscione con la parola ‘infame’ – continua – dovevate guardarvi meglio in casa, state difendendo senza capire gente alla quale di voi non frega un ca…o, siete solo pubblico, merce, comparse. Quindi inca…tevi con chi vi tratta come burattini. Io ci ho messo la faccia e la firma, ma voi vi nascondete dietro una curva. Se volete il mio rispetto o le mie attenzioni – aggiunge Corona – metteteci la faccia così ne parliamo. Forse non siete abituati a fare le cose singolarmente, vi muovete e parlate in branco come i vostri simili: le pecore”.

Lo sfogo di Corona scatena la bufera sul web: le reazioni

Non poteva certo passare inosservata la replica di Corona. Scatenati i sostenitori della Roma: “Vai a lavorare pagliaccio”, commenta un utente sotto al suo post. “Quel pubblico che tu definisci merce, comparse, prova amore, passione ed emozioni, a differenza del tuo pubblico, che è ugualmente merce e comparsa, solo che non prova nulla, ma ti dà solo da mangiare, leggendo i tuoi ridicoli articoli. Porta rispetto tu per i tifosi, che ti definiscono infame, perché tu hai messo in difficoltà altre persone” scrive Luca. “Uomo senza morale, senza dignità, senza valori.. ti hanno dato pure troppo palcoscenico, non sei niente” afferma una tifosa della Roma.

Di certo c’è che Corona non molla la sua inchiesta e che ha anche annunciato la nascita di una tv-online per raccontare le sue verità.