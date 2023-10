Corona insiste, replica a Lorenzo Pellegrini e conferma tutto

Caso stalking, dopo la smentita di Pellegrini tirato in ballo da Corona, l'ex re dei paparazzi conferma tutto: "Altro che sciocchezze, le denunce ci sono e le indagini pure".

31-10-2023 10:35

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Tutto in una manciata di ore. Fabrizio Corona prende di mira il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Scrive sul suo sito che “è stato denunciato da una escort cinque volte per stalking ed è oggetto di indagini in codice rosso”. Il calciatore smentisce tutto e dà mandato ai suoi avvocati. Quindi, arriva la contro-replica dell’ex re dei paparazzi: “Altro che sciocchezze, le denunce ci sono e le indagini pure”.

Fabrizio Corona e un nuovo scandalo nel calcio: la replica a Pellegrini

Dalla vicenda scommesse al caso stalking: Corona irrompe ancora a gamba tesa nel mondo del calcio. “’Notizie inventate’, ‘Ovvie sciocchezze’, ‘Ci penseranno i miei avvocati’… Mamma mia che paura, caro Pellegrini. Brrrr – riporta il sito Dillinger News -. Non so se qualcuno qui a Dillinger dormirà stanotte dopo le tue smentite. Peccato che la verità sia un’altra: il capitano della Roma, giocatore simbolo della Nazionale, è stato denunciato da una escort non una, ma ben cinque volte per stalking ed è oggetto di indagini in codice rosso”.

L’attacco di Corona al centrocampista della Roma e della Nazionale

“Una escort rumena (vero), ha denunciato cinque volte (vero), per stalking (vero) il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini (vero). Nessuno ha scritto su questo giornale che è colpevole, nessuno ha detto che è stato rinviato a giudizio, nessuno ha detto che la escort (anche se noi dopo averla incontrata e intervistata tendiamo a crederle) dice la verità. Potrebbe anche essere, per quanto ne sappiamo noi, una bugiarda. Una mistificatrice – viene chiarito sul sito di Fabrizio Corona -. E ci teniamo a precisare che la denuncia non rappresenta in alcun modo una forma di colpevolezza. Invitiamo il calciatore o i suoi agenti (che non siamo riusciti a contattare) a chiamarci per avere lo spazio del contraddittorio”.

Caso Pellegrini: Corona non teme la denuncia del calciatore, anzi…

“Il signor Pellegrini vuole denunciarci? E per cosa? per aver detto la verità? Non sarebbe meglio che spiegasse come mai – visto che è un calciatore milionario, sposato con prole, in attesa di un terzo figlio – è finito con nome e cognome in cinque denunce di una escort rumena? – riporta Dillinger News -. Sarà la Magistratura a decidere, per noi è innocente fino a prova contraria. Ma il signor Pellegrini deve andarci cauto a sguinzagliare i suoi legali, perché il reato di calunnia esiste anche se giochi in serie A. Tanto più che qualcuno dei nostri colleghi comincia a indagare e viene fuori da più parti che le denunce esistono, che sono per stalking, sono depositate da una escort rumena e ‘i carabinieri avrebbero già eseguito alcuni accertamenti’”.

Insomma, c’è tutta l’aria di un nuovo tormentone appena agli inizi, proprio come il caso scommesse.