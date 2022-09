Scopri il programma completo del Social Football Summit 2022

17-09-2022 09:10

Oltre 100 speaker per confrontarsi e condividere strategie e iniziative, oltre 45 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 area networking, il Summit trasmesso in italiano e inglese sarà visibile sui canali Social della manifestazione e in diretta su Twitch Fantacalcio TV, 1 spazio dedicato per le Master Class, tutto questo sarà il Social Football Summit 2022.

La quinta edizione, che si svolgerà nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma il 27 e 28 settembre, ha annunciato ufficialmente il suo programma ufficiale.

La conduzione è stata affidata ad Ana Quiles che sarà il volto dell’evento e introdurrà i protagonisti che condivideranno i loro contributi con il pubblico.

L’inaugurazione è prevista per il 27 settembre alle ore 9,30 con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato e il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, per poi continuare con l’intervento dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo intervistato da Riccardo Trevisani. Sempre nella mattina della prima giornata, il Panel “THE NEW ERA OF FOOTBALL: DROP OUT, GROWTH, REPOSITIONING AND OPPORTUNITIES” con gli interventi del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, la rappresentante delle FIFA, Ornella Bellia e il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

Inoltre, nel programma ci sarà uno spazio riservato alla blockchain, alle criptovalute e agli NFTs nel calcio, con un Panel organizzato in collaborazione con il MISE, AlmavivA e lo Studio Ontier.

Sul sito www.socialfootballsummit.com sono presenti tutte le informazioni riguardanti il programma e la modalità di partecipazione.

