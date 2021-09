Scott Redding polemizza con la MotoGP pungendo Dovizioso

Scott Redding ha sognato il ritorno in MotoGP, ma senza avere successo. Una bocciatura che il pilota britannico non ha mai accettato: “Ho provato a tornare indietro – ha raccontato il pilota della superbike -. Ho premuto un paio di volte per tornare indietro, ma mi dicono sempre che sono troppo vecchio. E poi vedo tornare persone come Dovizioso”.

“Ho 28 anni…. Sto diventando un pilota migliore e una persona migliore. Ero solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Certo, mi sarebbe piaciuto tornare in MotoGP per mostrare il mio vero potenziale con una buona moto. Ma nella vita – ha concluso Scott Redding – puoi sempre avere una seconda possibilità”.

OMNISPORT | 29-09-2021 13:35