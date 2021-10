Scott Redding pronto ad entrare nel mondo del ciclismo

17-10-2021 10:30

Che non ci fossero solo i motori tra le passioni di Scott Redding era cosa risaputa, ma che volesse addirittura entrare ufficialmente nel circus del ciclismo, ha colto un pò tutti di sorpresa.

“Ho parlato con il manager – ha dichiarato il pilota – e ha detto che posso fare entrambe le cose. Posso correre nel mondiale di Superbike, questa è la mia fonte principale di guadagno. Ho lavorato per questo per tutta la mia vita. Allo stesso tempo, posso pedalare quando torno a casa”.

L’idea del motociclista della Ducati è addirittura quella di poter avere un proprio team: “Vorrei fare di più nei prossimi anni per muovere un passo verso il professionismo. Sto lavorando per costruire una squadra per il 2022. Il team dovrebbe essere composto da sei corridori e io sarò uno di loro. Mi piacerebbe correre in Europa tra tre o quattro anni“.

Certo una bella passione, un gran bel sogno anche se Redding dovrà fare i conti con la sua stazza fisica, non proprio adatta a scollinare cime montuose…“Peso 80 chili. Ho molta potenza, ma non potrei mai battere un rivale magro in salita. Ma su percorsi normali ho la forza per tenere il passo. La maggior parte delle gare nel Regno Unito non ha salite lunghissime. Mi piace molto la montagna. In inverno mi alleno sempre in salita”.

OMNISPORT