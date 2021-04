Scottie Pippen annuncia la scomparsa del figlio Antron: "Pregate"

Un annuncio doloroso e sofferto, che Scottie Pippen (autentica leggenda della NBA) ha deciso di dare comunque e nel modo che ha reputato aderisse al sentimento che lo attraversa in queste ore di imparagonabile lutto: suo figlio Antron, il primogenito avuto dalla moglie Karen McCollum, da cui Pippen divorziò nel 1990, è scomparso a soli 33 anni.

La scomparsa del figlio di Scottie Pippen, Antron

Antron, ex giocatore di buon livello a Texas A&M International e al South Georgia Technical College è mancato giovanissimo per cause non ancora rese note dalla famiglia che, fino ad ora, si è limitata a pubblicare sull’account twitter del campione dei Chigaco Bulls tre tweet accompagnati da un messaggio e dalle foto che lo ritraggono con il padre e bambino.

Il drammatico annuncio su twitter di Scottie Pippen

Per volontà della famiglia e del padre, in particolare, in questi delicati passaggi si fa riferimento alla sola asma cronica, di cui aveva sofferto il ragazzo, e che avrebbe fermato la sua carriera nel basket ma non si esplicita la causa della morte e così in effetti riporta la CNN, che non aggiunge altro.

“Con il cuore a pezzi annuncio che ieri ho detto addio al mio primogenito Antron – scrive -. Entrambi abbiamo condiviso l’amore per il basket. Antron soffriva di asma cronica e se non fosse stato per questo credo che sarebbe arrivato in NBA. Ma non si è mai lasciato abbattere: è sempre rimasto positivo e ha lavorato duro”, si legge. “Sono orgoglioso dell’uomo che era diventato. Per favore pregate per sua madre Karen e tutta la sua famiglia e i suoi amici. Un cuore gentile e un’anima bellissima se ne sono andati troppo presto. Ti amo, figlio mio. Riposa in pace finché non ci rivedremo”. Grande l’emozione suscitata da queste dediche di Scottie Pippen, rimasto nel cuore dei tifosi e sempre presente per iniziative benefiche.

VIRGILIO SPORT | 20-04-2021 13:44