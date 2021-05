Scudetto, festa e ora il rinnovo: che settimana per il nerazzurro

Con il successo sul Crotone e l’aritmetica vittoria dello scudetto si apre una settimana davvero particolare per i giocatori e i tifosi dell’Inter, che saranno impegnati in celebrazioni di ogni tipo. Ma nella squadra nerazzurra c’è chi, oltre a festeggiare il successo in campionato, potrebbe presto esultare anche per un importante traguardo personale.

Bastoni all’Inter fino al 2024

Si tratta di Alessandro Bastoni, giovane difensore che Antonio Conte ha trasformato in un pilastro della sua Inter: praticamente sempre presente in difesa, l’ex Atalanta ha dimostrato di essere quest’anno un centrale affidabile e moderno, bravo sia in fase difensiva che nell’impostare la manovra.

L’Inter vuole tenerselo stretto e a proposito oggi sono arrivate notizie importanti. “Alessandro Bastoni prolungherà il suo contratto con l’Inter fino al 2024 – ha scritto oggi su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport – guadagnerà 2,8 milioni di euro l’anno. Se il difensore italiano dovesse centrare tutti i bonus, potrebbe arrivare a guadagnare 4 milioni l’anno”.

I tifosi esultano

I dettagli forniti da Schira, dunque, parlano di un sostanzioso aumento per Bastoni, che ad oggi percepisce un ingaggio da 1,5 milioni l’anno. Gli interisti temevano che il difensore potesse finire nel mirino di qualche top club internazionale e la notizia fornita da Schira va a rasserenare gli animi in un momento in cui in casa Inter si vuole soltanto festeggiare lo scudetto numero 19.

“Ottimo affare per entrambe le parti in causa”, commenta Shanin evidentemente contento del rendimento di Bastoni. “Alessandro è il futuro dell’Inter”, aggiunge Marco su Facebook. Franco, infine, sottolinea che “tenersi Bastoni e gli altri giocatori più giovani è importante per poter continuare a vincere”.

SPORTEVAI | 03-05-2021 10:57