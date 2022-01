Sebastiano Esposito: "L'obiettivo è tornare e giocare all'Inter"

29-01-2022 20:39

Sebastiano Esposito, l’attaccante del Basilea in prestito dall’Inter, in un’intervista a Bazonline ha parlato della sua esperienza in Svizzera: “Voglio fare del mio meglio per assicurarmi che l’FCB sia al primo posto alla fine della stagione. Soprattutto, voglio riabilitarmi per le cose successe alla fine dell’anno scorso. So di aver commesso degli errori. Anche se penso che alcune delle reazioni siano state troppo dure o addirittura sbagliate. La storia del mio rifiuto di entrare come sostituto contro il Karabakh all’inizio di dicembre non è così vera come è stata raccontata dai media. Alcuni stanno oltrepassando il limite. Puoi criticare un giovane, ma quando lo metti alla gogna in quel modo a causa di un errore, vuoi distruggerlo. Sto combattendo, non lo permetterò”.

L’obiettivo è sempre quello di tornare in Serie A: “Mi sono fatto tatuare sulla coscia la data del mio primo gol in Serie A, il 21 dicembre 2019. È stato un momento da sogno che non dimenticherò mai. I miei genitori erano allo stadio e la prima cosa che ho fatto è stata abbracciare e baciare mia madre dopo il fischio finale. Quando sei così giovane, non ti rendi conto che è successo tutto così in fretta. Ora so perché sono stato ceduto in prestito. Con una squadra che vuole diventare campione e vincere la Champions League e che ha attaccanti come Lukaku, la strada è molto lunga. Ma all’inizio ho dovuto imparare a capirlo e ad accettarlo. Intanto sono pronto per questo percorso con le sue stazioni, con l’obiettivo di tornare prima o poi all’Inter e giocarci regolarmente”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT