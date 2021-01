Secondo Laporta, il PSG manca di rispetto al Barcellona se parla di Messi

Il candidato alla presidenza del Barcellona, Joan Maria Laporta, ha parlato ai media spagnoli dalla sua sede elettoriale. Una delle questioni principali, come sempre, riguarda il futuro di Leo Messi, e alle indiscrezioni che portano la Pulga argentina nei radar del PSG. Laporta si dice infastidito dalle recenti dichiarazioni di Leonardo, e pensa sia una mancanza di rispetto per il Barcellona il fatto di parlare di ccalciatori di altre squadre.

Queste le sue parole:

“Il club deve essere in grado di fare una buona proposta a Messi perché la accetti. Questo dipende dalla società. Capirei qualsiasi risposta. Sarà sempre più difficile fare una proposta convincente. Altri stanno già negoziando e il Barça continua senza un presidente. È irrispettoso per il Barça che un club come il PSG dica pubblicamente che proveranno a ingaggiare Leo Messi. Non possiamo permettere che club statali si concedano il lusso di destabilizzare un altro club”.

OMNISPORT | 27-01-2021 16:09