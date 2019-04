Segnano un gol irregolare, la "pazza" decisione dell'allenatore

Si parla tanto di fair play, di buone maniere, di cultura sportiva, di un calcio dominato dagli interessi superiori del business e della vittoria a ogni costo. E anche per questo è giusto rimarcare l'episodio verificatosi in uno degli stadi più storici e gloriosi d'Inghilterra, Elland Road. Qui gioca il Leeds United, quello di John Charles e più recentemente Eric Cantona, di David Batty e Gary Speed. E del dualismo tra Don Revie e Brian Clough, celebrato nel recente film "Il maledetto United", che un buon riscontro di pubblico ha ricevuto anche in Italia. Leeds oggi è però la città di Marcelo Bielsa, esperto tecnico argentino che in tutto il mondo è conosciuto come 'El Loco' e che si è reso protagonista di un'altra "pazzia". Stavolta nel senso più nobile del termine.

Un episodio, si diceva. Anche se si tratta più semplicemente di una piccola pagina di civiltà, tanto rara quanto preziosa in un mondo del calcio come quello che descrivevamo poco fa. E invece Bielsa ha deciso di dare un esempio importante ai suoi giocatori e a tutto il movimento. Regalando un gol agli avversari.

Il suo Leeds United, che oggi gioca in Championship, la serie B inglese, stava affrontando nel suo stadio l'Aston Villa. E stava anche vincendo, grazie a una rete arrivata però in modo controverso: al 72' era stato Klich a portare i suoi sull'1-0, nonostante l'infortunio di un avversario rimasto a terra dolorante. L'episodio rischiava di tramutarsi in una delle più classiche scene che si verificano in casi del genere: una rissa, che ha portato tra l'altro all'espulsione di El Ghazi. A placare gli animi ci ha però pensato proprio Bielsa, che ha obbligato i suoi giocatori a lasciar pareggiare gli avversari senza opporre resistenza.

La squadra del Leeds è quindi rimasta immobile e ha permesso ad Adomah di segnare la rete del pari. I tifosi tra l'altro non hanno apprezzato: con questo 1-1 i Whites sono costretti a dire addio alle ultime speranze di promozione diretta, dovendo accontentarsi dei playoff, con tutti i rischi che questo comporta. E Bielsa? A fine partita ha rivendicato la sua decisione: "Abbiamo soltanto restituito un gol, il calcio inglese è noto per la sportività. Playoff? Penso che questa prestazione contro quella che è la migliore squadra del campionato in questo momento ci dia maggiore convinzione nei nostri mezzi".

SPORTAL.IT | 28-04-2019 20:43