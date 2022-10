Ultimo aggiornamento 27-10-2022 21:45

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Ci sarebbe anche il difensore spagnolo in prestito al Monza dall’Arsenal, Pablo Marì, tra i feriti della violenta aggressione compiuta, senza un apparente motivo, da un uomo intorno alle 18.30 nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano.

Aggressione al centro commerciale

Il conto dei feriti è di sei persone, di cui quattro in codice rosso trasportati in ospedale dall’elisoccorso. L’aggressore, un uomo di 46 anni, che secondo le prime ricostruzioni soffrirebbe di problemi psichici e di depressione, ha colpito utilizzando un coltello raccolto tra gli scaffali del supermercato, per poi essere fermato dagli avventori del centro commerciale che hanno anticipato l’intervento delle Forze dell’Ordine e, con molta probabilità, evitato ulteriori feriti. Esclusa l’ipotesi terrorismo.

Monza, Pablo Marì tra i feriti

Come riportato da Repubblica, il nome di Pablo Marì figurerebbe proprio tra i feriti e sarebbe stato trasportato all’ospedale Niguarda. Assieme all0 spagnolo, il codice rosso riguarderebbe altri tre uomini, di età compresa tra 28 e 80 anni, tra cui anche un dipendete del supermercato. Il più grave un trent’enne, colpito al torace e all’addome e trasportato a Rozzano in arresto cardiocircolatorio. Le altre persone coinvolte, due anziane, hanno riportato ferite di minore entità.

Le condizioni di Pablo Marì

Pablo Marì è stato accoltellato al torace, ma è rimasto cosciente e le sue condizioni sarebbero non gravi. L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, e il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino si sono attivati per arrivare quanto prima all’ospedale di Niguarda. Nelle prossime ore si avranno senza dubbi aggiornamenti. Nel frattempo, Carrefour ha espresso la massima vicinanza alle vittime e ai dipendenti, con una nota ufficiale:

In merito ai fatti verificatisi nell’Ipermercato di Assago nella serata del 27 ottobre, Carrefour Italia esprime la massima vicinanza ai dipendenti e ai clienti coinvolti nell’aggressione e alle loro famiglie. L’azienda conferma che si è subito attivata per allertare i soccorsi e le forze dell’ordine e per fermare l’aggressore, che è stato preso in custodia, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Rappresentanti dei vertici aziendali si sono immediatamente recati sul posto e sono in stretto contatto con le vittime e le loro famiglie. Carrefour Italia ha inoltre subito attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori coinvolti direttamente o indirettamente nell’accaduto.

Una donna non ce la fa, Galliani aggiorna su Pablo Marì

Intervenuto al Tg2, Adriano Galliani ha aggiornato circa le condizioni di Pablo Marì, spiegando come lo spagnolo abbia subito una ferita abbastanza profonda sulla schiena, ma non sia in pericolo di vita: “Un colpo profondo, ma che per fortuna non ha toccato organi vitali. Ha, ovviamente, problemi, ma secondo il personale medico dovrebbe riprendersi abbastanza in fretta. Il ragazzo è cosciente, gli stanno mettendo i punti”. Stando gli ultimi aggiornamenti, una donna non ce l’avrebbe fatta e sarebbe deceduta in seguito alle ferite.