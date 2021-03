Sei Nazioni, altra pesante sconfitta per l'Italia

Pesante sconfitta per l’Italrugby nel quarto turno del Sei Nazioni 2021. Gli Azzurri a Roma sono stati travolti dal Galles per 48-7: straripanti i Dragoni soprattutto in avvio, con quattro mete nei primi 22 minuti.

A rendere meno amaro il passivo nella ripresa è arrivata la meta italiana segnata da Ioane al 50′, sul risultato di 0-34 per i britannici. L’Italia incassa così trentunesima sconfitta consecutiva, mentre il Galles tra sette giorni si giocherà il titolo contro la Francia a Parigi.

OMNISPORT | 13-03-2021 17:43