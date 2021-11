Sei Nazioni, l'Italia accarezza la rimonta ma vince l'Argentina

13-11-2021 16:00

Niente da fare per l’Italia del rugby. Dopo la sconfitta in casa all’esordio contro gli All Blacks, a Treviso gli azzurri sono caduti anche contro l’Argentina 16-37.

Meta Argentina dopo 10′: su una palla alta non conquistata dagli azzurri, Boffelli serve Kremer che supera agevolmente la linea di fondo. La trasformazione consente agli ospiti di portarsi sul 7-0. Boffelli non sbaglia pochi minuti dopo un altro calcio piazzato, trascinando così i suoi compagni in doppia cifra.

I padroni di casa provano a reagire ma un altro errore consente all’Argentina di andare in meta al 27′: Gonzalez anticipa l’uscita della difesa azzurra e vola senza patemi oltre la linea. Dopo la realizzazione è 17-0. Partita già virtualmente chiusa. Due calci piazzati consentono ai ragazzi di Crowley di finire il primo tempo 6-17.

Il secondo tempo però si apre subito con un’altra meta dell’Argentina grazie a Moroni dopo un ottimo giro palla. La reazione degli azzurri questa volta è immediata e arriva la meta con Varney, dopo un’azione insistente a 5 metri dal traguardo. Garbisi da fermo è infallibile e con due calci piazzati porta i suoi sotto di otto al 55′. La difesa però è un disastro e Cordero spegne i sogni di rimonta al 57′. C’è gioia per gli argentini anche per Bosch, gli ospiti chiudono i conti 16-37.

