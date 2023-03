Sei Nazioni, trionfo finale e "Grand Slam" per l'Irlanda

Si tratta rispettivamente del 23° titolo e del quarto Grand Slam (già ottenuto nel 1948, 2009 e 2018).

18-03-2023 20:18

Il Sei Nazioni 2023 se lo aggiudica l’Irlanda, che può esultare due volte per aver realizzato anche il Grand Slam, che si ottiene vincendo tutti e cinque gli incontri disputati nel torneo. Si tratta rispettivamente del 23° titolo e del quarto Grand Slam (già ottenuto nel 1948, 2009 e 2018).

Match equilibrato nel primo tempo tra Irlanda e Inghilterra, che però cambia soprattutto allo scadere dei primi 40′ col brutto colpo di Steward sul volto di Keenan: l’arbitro punisce il giocatore inglese con il cartellino rosso. L’Inghilterra evita il tracollo a tempo scaduto e si va al riposo sul 10-6, ma con gli ospiti in 14 per tutta la ripresa. L’Irlanda ne approfitta nella ripresa e allunga subito, lasciandosi andare alla festa solo a risultato in cassaforte: alla fine il match termina 29-16.

Tabellino: 7′ cp. Farrell (0-3), 14′ cp. Farrell (0-6), 18′ cp. Sexton (3-6), 32′ meta Sheehan tr. Sexton (10-6), 50′ cp. Farrell (10-9), 61′ meta Henshaw tr. Farrell (17-9), 67′ meta Sheehan tr. Farrell (24-9), 72′ meta Farrell tr. Farrell (24-16)

Cartellini: 40′ rosso a Freddie Steward (Inghilterra)