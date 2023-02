Sei Nazioni: vittorie esterne di Irlanda e Scozia

Successi in trasferta nella prima giornata del Sei Nazioni, Galles e Inghilterra vanno ko

04-02-2023 21:36

Irlanda e Scozia hanno ottenuto due successi in trasferta nella prima giornata del Sei Nazioni: gli irlandesi hanno superato per 34-10 il Galles a Cardiff, mentre a Twickenham è arrivato il colpaccio degli scozzesi, in grado di imporsi per 29-23 sulla Nazionale dei Tre Leoni.

Decisiva la meta nella ripresa del sudafricano naturalizzato scozzese Van den Merwe: la Scozia ha conquistato per la terza volta di fila la Calcutta Cup, un’impresa riuscita solo nel 1927 e nel 1972.

Domenica in campo l’Italia, che esordirà a Roma contro la Francia alle 16.