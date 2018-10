"Sei nella c...?": sponsor della Spal rimosso

Fa discutere un singolare caso riportato da La Nuova Ferrara. La Lega Calcio ha chiamato la Spal intimando di rimuovere dallo stadio Mazza il cartellone di uno degli sponsor ufficiali degli estensi, Globalambiente, un'azienda che si occupa di pulizia fosse biologiche, scarichi urbani, smaltimento rifiuti e noleggio bagni chimici.

I dirigenti della Lega hanno ritenuto sconveniente lo slogan ironico della società "Sei nella cacca? Chiamaci!", finito anche su Striscia La Notizia, e hanno ordinato alla Spal la rimozione.

"La Spal, di cui siamo sponsor, è stata contattata dalla Lega Calcio Serie A per chiedere di rimuovere il nostro cartellone pubblicitario… Noi non abbiamo potuto far altro che adeguarci alla decisione, ma una cosa ce la sentiamo di dire. Nel corso di questo periodo abbiamo sempre cercato di comunicare in maniera divertente, ironica, senza mai prenderci sul serio. Abbiamo deciso di raccontarci con la burla, con la battuta sempre pronta, per scherzare sui bisogni fisiologici che accomunano tutti, anche gli alti dirigenti della Lega Calcio…", le parole dell'azienda sui social.

"Devo dire che sono arrabbiato e deluso perché ritengo queste proibizioni non corrette. La pubblicità è fatta per essere notata e la nostra è sempre stata fatta in chiave ironica. Siamo tifosi della Spal: sostenere la società con una sponsorizzazione è il nostro modo per contribuire, secondo possibilità, a un progetto serio come quello dei Colombarini", le parole di Roberto Baiesi, titolare della società.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 11:50