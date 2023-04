Semifinali Coppa Italia, Juventus-Inter: le probabili formazioni

I bianconeri di Allegri con Chiesa in panchina e la coppia Di Maria – Vlahovic davanti, Inzaghi sceglie Asllani a centrocampo

Juventus-Inter, nuova puntata oggi alle 21 del derby d’Italia. Si gioca per andare in finale di Coppa Italia, all’Allianz Stadium è la semifinale di andata. I bianconeri recuperano Chiesa per la panchina, davanti si ricompone la coppia Di Maria – Vlahovic. Torna titolare Rabiot dopo la squalifica. Simone Inzaghi sceglie Asllani per sostituire Calhanoglu, Dimarco si riprende la maglia da titolare, duo d’attacco Dzeko – Martinez.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.