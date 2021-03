Semplici: "Ho capito dove la squadra deve migliorare"

Saltato in campo per festeggiare con la squadra dopo il gol al 95′ di Radja Nainggolan, Leonardo Semplici ha accolto come una vittoria il pareggio sul campo della Sampdoria che fa seguito alle due vittorie contro Crotone e Bologna.

Questo il commento del tecnico toscano a ‘Sky Sport’ al termine della partita: “La squadra mi è piaciuta nel primo tempo, poi è venuta fuori la Sampdoria che ha avuto dei meriti, ma nella ripresa ci siamo complicati la vita da soli. Dobbiamo essere più cinici nei momenti in cui riusciamo a creare le occasioni”.

“Era impensabile fare sette punti in tre partite – ha aggiunto l’ex allenatore della Spal – il gruppo vuole ribaltare la situazione. Acquisire il pareggio negli ultimi secondi è stato importante, vedo che i ragazzi credono nelle mie idee. Ancora non siamo guariti, ma ho accettato questa sfida perchè sono convinto di poter arrivare all’obiettivo”.

Semplici ha poi spiegato la scelta di puntare su Duncan nel ruolo di play: “Non è un regista, ma per gestione e fisicità penso che sia l’interprete migliore del ruolo tra i giocatori che ho a disposizione”.

OMNISPORT | 07-03-2021 20:42