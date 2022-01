Sensi: “Anche Mancini mi ha suggerito la Sampdoria”

29-01-2022 17:54

Stefano Sensi alla Sampdoria spera di ritrovare spazio: “Non vedo l’ora di iniziare, ho voluto fortemente venire qua per dare continuità alle mie partite. Ai tifosi dico che darò il massimo con questa maglia. Ho parlato con Mancini prima del raduno, mi ha dato tanti consigli tra cui quello di venire qua. Anche per lui la Sampdoria era la migliore soluzione per me. Ho apprezzato molto le sue parole”. Promette: “Sono qui per fare tanti gol. Son contento di trovare Giampaolo, le mie caratteristiche sono vicine alla sua filosofia”.

OMNISPORT