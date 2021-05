Sensi va di nuovo ko contro l'Udinese: Europei a rischio

Nuovi guai per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter si è infortunato durante il match casalingo contro l’Udinese, a causa del manifestarsi dell’ennesimo problema muscolare che ha tormentato la sua stagione. Il numero 12 è stato prontamente sostituito da Eriksen, poi autore del provvisorio 2-0.

Una brutta notizia per i nerazzurri ma anche per Roberto Mancini, a meno di tre settimane dall’inizio degli Europei che vedranno l’Italia esordire l’11 giugno contro la Turchia a Roma.

Il play ex Sassuolo ha sempre fatto parte di quella cerchia di imprescindibili che hanno sempre fatto parte del pacchetto in mediana del tecnico jesino insieme a Barella, Lorenzo Pellegrini, Jorginho, Verratti – anche lui in forte dubbio – e Locatelli.

A questo punto, in attesa di conoscere l’entità del guaio muscolare, il rischio di perdere due pedine importanti in vista della massima rassegna continentale si fa tremendamente concreto.

OMNISPORT | 23-05-2021 16:08