06-09-2022 11:41

Migliorare il gioco e rifornire Dusan Vlahovic con un maggior numero di palloni: questo, almeno secondo i tifosi della Juventus, dovrebbe essere la priorità di Massimiliano Allegri per una squadra che finora ha mostrato una certa sterilità nel produrre occasioni da gol.

Juve, le conseguenze dell’assenza di Di Maria

Sulle difficoltà della Juventus in fase di costruzione e rifinitura pesano ovviamente le condizioni fisiche ancora precarie di Angel Di Maria, assente anche stasera a Parigi nella gara di esordio in Champions League contro il Psg.

Secondo Sky Sport, a causa dell’assenza dell’argentino, che ama partire largo sulla fascia per poi rientrare e sfruttare la qualità del suo sinistro, Allegri potrebbe rivoluzionare tatticamente la Juventus, adottando un modulo di gioco differente dal 4-3-3 utilizzato finora.

Juve, la nuova veste che tenta Allegri

Il tecnico toscano potrebbe scegliere il 3-5-2, modulo che consentirebbe di sfruttare al meglio le doti di alcuni dei nuovi giocatori acquistati in estate: da Bremer, più a suo agio in una linea a tre che a quattro, a Kostic, che proprio da esterno a tutta fascia ha dato il meglio di sé con la maglia dell’Eintracht.

Infine, Vlahovic avrebbe un compagno di reparto vicino con cui duettare: Milik, centravanti atipico con grandi doti tecniche e una buona abilità nel cucire il gioco sulla trequarti, sarebbe perfetto per questo ruolo.

I tifosi della Juve divisi sul 3-5-2

In un colpo solo, dunque, la Juventus guadagnerebbe sostanza in mezzo al campo e maggiore presenza in area. La possibile mossa tattica di Allegri, però, convince solo alcuni dei tifosi bianconeri. “Mi fa piacere, ma sì adottiamo ancora un altro modulo. Chissà quando capiremo come vorrà giocare davvero Allegri”, la critica di Angelo su Facebook. “Ancora a fare esperimenti: Allegri out il prima possibile”, aggiunge Daniele. Marcello, invece, apre al 3-5-2 anche se con qualche dubbio: “A sto punto sì, o la va o la spacca. Tra l’altro ero curioso di vedere insieme in attacco Vlahovic e Milik”.

Rosario si dice favorevole: “A me sembra una formazione perfetta, ma non credo Allegri la metterà in campo, credo che al posto di Kostic farà giocare uno dei suoi pupilli, Alex Sandro”. “Mi piacerebbe, ma non credo che Allegri cambi tutto”, scrive Francesco.

Laudo, su Twitter, invoca il cambio tattico: “Se a Parigi facciamo il 3-5-2 svoltiamo una stagione”. Anche Dr. Polemica è d’accordo: “Questa squadra è fatta e finita per il 3-5-2. Manca un rincalzo decente a destra, ma non ci sono altre strade. Speriamo bene”.