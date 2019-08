Serafini lancia sospetti sui calendari, polemica sul web

Ieri sono stati resi noti anche anticipi e posticipi delle prime due giornate ma non si placano i malumori dopo l’ufficializzazione del calendario della prossima serie A. Sarà anche un detto superato – e forse mai stato vero – che “prima o poi bisogna affrontarle tutte”, giacché un conto è incontrare una squadra affamata di punti (grande o provinciale che sia) e ben altra cosa farla quando ha meno stimoli e motivazioni, fatto sta che alcuni incroci stabiliti dal sorteggio hanno fatto mormorare qualcuno. E la polemica ancora non si è spenta. A rilanciare benzina sul fuoco è Luca Serafini.

LA POLEMICA – Nel suo editoriale su Milannews il giornalista esperto del mondo-Milan, oltre a difendere la società rossonera sulle mosse di mercato e ad attaccare critici a suo avviso prevenuti, fa un’osservazione sui calendari e avanza quello che sembra più che un sospetto. Ovvero la strana coincidenza che da anni vede sempre Juve e Roma affrontarsi nelle ultime giornate. Basta andare a ritroso per notare che: Ultima giornata 2019-2020 Juventus-Roma Terzultima giornata 2018-2019 Roma-Juventus Penultima giornata 2017-2018 Roma-Juventus Terzultima giornata 2016-2017 Roma-Juventus. Serafini scrive: “la sensazione delle palline calde e fredde come ai sorteggi Uefa è ancora relativamente lontana, ma quello Juve-Roma che si ripete all’ultima giornata e qualche altra chicca sparsa, sono abbastanza sgradevoli”.

LE REAZIONI – Sulla sua stessa lunghezza d’onda tantissimi tifosi che sui social non credono alla casualità: “Da 4 anni contro la Juve in vacanza ahah.. 7 pt in 3 partite finora”. C’è chi fa i calcoli: “0.06% che il “computer” tiri fuori 4 volte sto calendario” o anche: “Gli algoritmi sono predefiniti dai programmatori. Chi ancora pensa che siano operazioni neutrali e casuali si dimostra solo un romantico del Calcio. Tutto viene stabilito a tavolino per favorire i soliti noti” oppure: “I computer fanno quello che gli umani programmano. Per cui tutto e manipolabile”. E infine c’è chi esorcizza con l’ironia: “Tu chiamala se vuoi SerieA” oppure: “L’ultima volta che Roma-Juventus si è giocata prima della 15ª giornata mangiavo dal biberon probabilmente”.

SPORTEVAI | 02-08-2019 08:58