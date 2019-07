Serafini punge l'Inter sui nuovi acquisti

Quando si tratta di mercato i giudizi sugli acquisti sono spesso discordanti con tutti che cercano di tirare acqua al proprio mulino. Quando poi ci sono di mezzo due squadre della stessa città allora le frecciatine sono all’ordine del giorno. Milan e Inter stanno cercando di potenziare le proprie rose per cercare di riportare il capoluogo lombardo ai vertici del calcio che conta, ma entrambe sono finite nel mirino dei critici per un motivo o per un altro. I nerazzurri hanno piazzato due colpi importanti, ma secondo Luca Serafini sono risultati troppo costosi.

Meglio altri – Il giornalista infatti nel suo editoriale per Milan News ha sminuito gli arrivi di Sensi e Barella all’Inter, con parole inequivocabili. Ecco quanto ha scritto: “In questo mercato non è necessario spendere per forza moltissimo, ma indispensabile spendere bene. Amo Sensi e Barella, ma francamente con 80 milioni prenderei Torreira, Veretout e mi avanzerebbe ancora qualcosa”. Ce n’è anche per la Juventus: “Di certo c’è che al momento Krunic e (forse) Bennacer, fenomeni se accostati alla Juve, fetecchie se scelti dal Milan, verrebbero a sostituire Bertolacci, Josè Mauri e al limite Montolivo”.

Ma quali cessioni? – Serafini si è anche soffermato su un aspetto molto importante, ovvero che secondo i media il club rossonero avrebbe la necessità di vendere i suoi pezzi pregiati. Si è parlato prima di Romagnoli, poi di Donnarumma, poi costantemente di Suso. Ma per il momento nessuno di loro ha lasciato Milanello e sono tutti a disposizione del nuovo tecnico Marco Giampaolo.

SPORTEVAI | 12-07-2019 09:51