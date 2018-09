Serena Williams perde la testa, Osaka nuova regina

Serena Williams perde la testa e la finale degli Us Open. Sul cemento di Flushing Meadows a trionfare è la ventenne Naomi Osaka, che ha battuto la favorita statunitense, beniamina di casa, per 6-2 6-4 in 1 h e 21' di partita.

Psicodramma della campionessa a stelle e strisce, che era a caccia del 24esimo Slam in carriera che le avrebbe permesso di raggiungere Margaret Court: dopo il primo set dominato dalla giapponese, Serena, nervosissima, si infuria dopo un doppio fallo, rompe la racchetta e si mette a litigare prima con il giudice di linea, poi con il giudice di sedia, che gli aveva dato un warning per aver parlato con il suo allenatore in tribuna.

"Io non ho mai imbrogliato in vita mia, non era coaching quello di prima, ho una figlia, non imbroglio, mi devi delle scuse! Tu stai attacando il mio carattere, dicendo che ho imbrogliato, sei tu il bugiardo, non mi arbitrerai mai più, mi devi delle scuse, sei tu il ladro, mi hai rubato un punto!", lo sfogo della Williams, penalizzata di un game e in lacrime. Finale surreale, la Osaka non si fa intimidire dalla sceneggiata dell'avversaria fa la storia: è la prima giapponese a vincere uno Slam.

Durante la premiazione il pubblico, dalla parte di Serena, fischia la ragazzina, che intimidita quasi si scusa per aver vinto: "Mi dispiace che sia finita così, so che tutti facevano il tifo per lei. Grazie per aver guardato la partita. Significa molto per me che mia mamma sia venuta a vedermi, non lo fa spesso. Sognavo di giocare con Serena in una finale allo US Open, sono felice che sia potuto succedere, grazie".

Serena per rimediare dopo la sceneggiata di prima interviene: "Non voglio parlare di nulla, vi dico solo che lei ha giocato alla grande, ha vinto il suo primo Slam. Siamo positivi, e festeggiamo Naomi, basta fischi, congratulazioni a lei, se lo merita. Spero tanto di tornare qui a giocare l’anno prossimo".

