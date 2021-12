Serena Williams: "Venus? Se vinceva mi sentivo obbligata a vincere"

23-12-2021 12:55

Nel corso di un’intervista nell’episodio di The Goat, Serena Williams ha parlato del rapporto con le sue sorelle, in particolar modo con Venus: “Yetunde è sempre la ragazza dal cuore d’oro, sempre pronta a perdonare. Isha invece era la sorella che si prendeva cura di tutte le altre mentre Lyndrea era l’amica sempre pronta a giocare con te.

Non so come gli altri vedono invece Venus, non saprei come la descriverebbero ma per me era come una sorta di ‘guardia del corpo’ buona. Io e Venus abbiamo lavorato davvero tanto per arrivare fin qui e siamo ancora fianco a fianco in allenamento. Noi ci motiviamo a vicenda, ogni volta che lei vinceva io mi sentivo obbligata a vincere e posso dire che la motivazione che mi dava lei non era seconda a niente al mondo”.

Rick Macci, uno dei primi coach delle sorelle Williams, ha aggiunto su Serena e Venus: “Ho visto davvero tante cose, ma non avevo mai visto due bambine correre cosi veloce e fare di tutto per prendere la palla. Era una situazione quasi brutale, erano forti e veloci, pronte per colpire alla giugulare le avversarie. Fin dal primo momento in cui le ho viste jo pensato che potevano fare la storia di questo sport. Conoscevo ormai il loro potenziale, anzi posso dire che rispetto alle mie aspettative hanno fatto ancora molto di più”, conclude l’intervista sorridendo il coach.

OMNISPORT