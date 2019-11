Sergio Rodriguez: "Sono nel posto dove volevo essere"

Il play dell'Olimpia Sergio Rodriguez si carica in vista della partita di stasera contro il Barcellona. Alla Gazzetta dello Sport lo spagnolo ricorda la sua prima sfida contro i blaugrana: "Era il 2004, ero nelle giovanili dell’Estudiantes. La squadra arrivò alle finali in ACB con i blaugrana, ma i due play si infortunarono. Ero in vacanza a Tenerife, venni richiamato in tutta fretta e giocai 20” in gara-5. Non potevo sapere che da lì sarebbe nata una lunga storia".

Rodriguez ricorda soprattutto le vittorie con il Real Madrid nelle Final Four del 2013 e del 2014. A Milano vincemmo 100-62 con una mia grande prova. Del 2014 ricordo anche il successo in Copa del Rey: feci l’assist per il canestro della vittoria di Sergio Llull".

Sulla sua esperienza a Milano e Messina: "Sono nel posto dove volevo essere, in un club con una grande tradizione alle spalle e un grande progetto davanti. Messina? Non trovo che sia cambiato molto in Nba: la sua essenza è sempre la stessa. E’uno dei migliori coach europei di ogni epoca", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 10:18