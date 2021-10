Sergio Romero torna in Italia: l'argentino dice sì al Venezia

Sergio Romero è pronto a tornare in Serie A. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il portiere argentino classe 1987 sta per firmare il contratto che lo legherà al Venezia.

Il 34enne era finito nel mirino dello Spezia, che lo considerava l’alternativa ad Antonio Mirante, ma l’inserimento delle ultime ore della società lagunare è stato decisivo.

Romero è svincolato dalla scorsa estate, ovvero da quando si è conclusa l’esperienza nelle fila del Manchester United. Con i ‘Red Devils’, l’estremo difensore argentino ha raccolto appena quattro presenze in sei stagioni, dal 2015 al 2021.

Per Romero – che in carriera ha vestito le maglie di Racing Club, AZ Alkmaar e Monaco – si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza con la maglia della Sampdoria, prima in Serie B nella stagione 2011/2012 e poi in Serie A nelle annate 2012/2013 e 2014/2015.

