Serie A, 17a giornata: tutti i giocatori indisponibili

Di seguito tutti i giocatori che per via di squalifiche, diffide o infortuni non scenderanno in campo nel prossimo turno di cmapionato.

ATALANTA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Djimsiti, Toloi

INFORTUNATI:

Pasalic – Operato per pubalgia – Rientro metà gennaio

BENEVENTO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Improta

INFORTUNATI:

Caldirola – Operato al menisco – Rientro fine gennaio

Iago Falque – Problema al polpaccio – Rientro metà gennaio

Letizia – Lesione al flessore – Rientro fine gennaio

Moncini – Problema alla caviglia – Da valutare

Tello – Problema fisico – Da valutare

Viola – Problema fisico – Da valutare

BOLOGNA

SQUALIFICATI:

Svanberg – 1 giornata – Salta Genoa (17ª)

DIFFIDATI:

Danilo, Schouten, Svanberg, Tomiyasu

INFORTUNATI:

De Silvestri – Risentimento alla coscia – Da valutare

Mbaye – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine gennaio

Medel – Contrattura al polpaccio – Da valutare

Ravaglia – Positivo al coronavirus – Da valutare

Sansone – Problema al polpaccio – Rientro metà gennaio

Santander – Operato al ginocchio – Rientro fine febbraio

Skorupski – Frattura della falange – Rientro metà gennaio

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Nandez – 2 giornate – Salta Fiorentina (17ª) e Milan (18ª)

DIFFIDATI:

Nandez

INFORTUNATI:

Carboni – Positivo al coronavirus – Da valutare

Faragò – Fastidio alla coscia – Rientro metà gennaio

Godin – Affaticamento al soleo – Rientro metà gennaio

Luvumbo – Problema muscolare – Rientro metà gennaio

Rog – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

CROTONE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Reca

INFORTUNATI:

Benali – Problema al polpaccio – Rientro metà gennaio

Cigarini – Problema al gemello – Da valutare

FIORENTINA

SQUALIFICATI:

Castrovilli – 1 giornata – Salta Cagliari (17ª)

DIFFIDATI:

Ribery

INFORTUNATI:

Ribery – Distorsione al ginocchio – Rientro metà gennaio

GENOA

SQUALIFICATI:

Goldaniga – 1 giornata – Salta Bologna (17ª)

DIFFIDATI:

Badelj, Bani, Masiello

INFORTUNATI:

Biraschi – Operato alla spalla – Rientro fine febbraio

Cassata – Lesione al retto femorale – Rientro metà gennaio

Pandev – Affaticamento muscolare – Da valutare

Parigini – Risentimento muscolare – Rientro metà gennaio

Lu. Pellegrini – Lesione all’adduttore – Rientro metà gennaio

Sturaro – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà gennaio

C. Zapata – Lesione al soleo – Da valutare

INTER

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Brozovic

INFORTUNATI:

D’Ambrosio – Distrazione al collaterale mediale – Rientro metà febbraio

Pinamonti – Ematoma al piede – Rientro metà gennaio

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Rabiot, Danilo

INFORTUNATI:

Alex Sandro – Positivo al coronavirus – Da valutare

Cuadrado – Positivo al coronavirus – Da valutare

Morata – Risentimento alla coscia – Da valutare

LAZIO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Caicedo, Escalante, Fares, Hoedt

INFORTUNATI:

Correa – Elongazione al soleo – Rientro metà gennaio

Fares – Lesione al soleo – Rientro metà gennaio

Lulic – Problema alla caviglia – Rientro fine gennaio

Proto – Operato al braccio – Rientro indefinito

MILAN

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Leao

INFORTUNATI:

Bennacer – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà gennaio

Calhanoglu – Problema alla caviglia – Rientro metà gennaio

Gabbia – Distrazione al legamento collaterale – Rientro fine gennaio

Ibrahimovic – Soffusione emorragica al soleo – Rientro metà gennaio

Krunic – Positivo al coronavirus – Da valutare

Rebic – Positivo al coronavirus – Da valutare

Saelemaekers – Lesione al retto femorale – Rientro fine gennaio

NAPOLI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Di Lorenzo

INFORTUNATI:

Demme – Lombalgia – Da valutare

Koulibaly – Distrazione al retto femorale – Rientro metà gennaio

Malcuit – Affaticamento al polpaccio – Da valutare

Mertens – Trauma distorsivo alla caviglia – Rientro metà gennaio

Osimhen – Positivo al coronavirus – Da valutare

PARMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Hernani

INFORTUNATI:

Gagliolo – Problema fisico – Da valutare

Gervinho – Distrazione ai flessori – Rientro metà gennaio

Grassi – Lussazione gleno-omerale – Rientro metà gennaio

Karamoh – Problema muscolare – Da valutare

Kucka – Distrazione al gemello – Rientro fine gennaio

Iacoponi – Lesione al soleo – Rientro inizio gennaio

Nicolussi Caviglia – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

ROMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Cristante, Ibanez

INFORTUNATI:

Calafiori – Lesione ai flessori – Rientro fine gennaio

Fazio – Fastidio al ginocchio – Da valutare

Mirante – Lesione ai flessori – Rientro metà gennaio

Pedro – Lesione ai flessori – Rientro fine gennaio

Santon – Affaticamento muscolare – Rientro metà gennaio

Zaniolo – Operato per rottura del legamento crociato – Rientro aprile

SAMPDORIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Jankto, Ramirez, Tonelli

INFORTUNATI:

Adrien Silva – Problema fisico – Da valutare

A. Ferrari – Problema muscolare – Rientro metà gennaio

Gabbiadini – Operato per ernia inguinale – Rientro fine gennaio

Prelec – Problema muscolare – Da valutare

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Berardi, Chiriches

INFORTUNATI:

Berardi – Problema ai flessori – Da valutare

F. Ricci – Problema fisico – Da valutare

Romagna – Lesione al tendine rotuleo – Rientro metà gennaio

SPEZIA

SQUALIFICATI:

Ismajili – 1 giornata – Salta Sampdoria (17ª)

DIFFIDATI:

Ferrer

INFORTUNATI:

Acampora – Positivo al coronavirus – Da valutare

S. Bastoni – Positivo al coronavirus – Da valutare

Capradossi – Operato per rottura del legamento crociato – Rientro metà gennaio

Mattiello – Lesione all’adduttore – Da valutare

M. Ricci – Positivo al coronavirus – Da valutare

TORINO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Rincon

INFORTUNATI:

Nessuno

UDINESE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Deulofeu – Edema al piede – Da valutare

Forestieri – Problema muscolare – Da valutare

Jajalo – Rottura del crociato – Campionato finito

Nicolas – Problema fisico – Da valutare

Nuytinck – Problema al polpaccio – Rientro metà gennaio

Okaka – Contusione con ematoma alla coscia – Rientro metà gennaio

Prodl – Problema muscolare – Da valutare

Pussetto – Operato per rottura del crociato – Stagione finita

VERONA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Dimarco

INFORTUNATI:

Benassi – Lesione al gemello – Rientro metà gennaio

Favilli – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà gennaio

Lazovic – Risentimento al soleo – Da valutare

Veloso – Risentimento muscolare – Da valutare

Vieira – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà gennaio

