Serie A, per la Roma tre punti al fotofinish e pari per Juve e Milan: risultati e classifica poule scudetto e salvezza

Che cosa è successo nella seconda giornata della poule scudetto e salvezza: la situazione in attesa del posticipo di lunedì sera, tra Como e Sassuolo

Per constatare una qualche forma di imprevisto, nel senso di esito improbabile, abbiamo atteso la 2° giornata della post season della Serie A eBay 2024/25, inaugurata dall’anticipo del sabato tra Lazio e Napoli concluso 4-0.

Le due gare domenicali valide per la 2ª giornata di poule scudetto si chiudono con il successo della Roma sull’Inter e il pareggio tra Milan e Juventus. Il posticipo tra Como e Sassuolo di questa sera lunedì 10 marzo chiuderà questo turno di post season.

Poule Scudetto, pari tra Juve e Milan e Roma ok

Con un certo stupore, la Juventus di mister Canzi incassa un punto dallo scontro contro il Milan qualificatasi alla poule scudetto con l’ultimo posto disponibile.

Finisce con un sorprendente 2-2 la sfida tra Milan e Juventus al “Puma House of Football” che chiude i posticipi domenicali di questo turno di campionato. Le bianconere di Canzi salgono a 49 punti in classifica e volano a +11 Roma e Inter, appaiate a quota 38 dopo il 2-1 odierno a favore delle capitoline. A quattro minuti dall’avvio il legno colpito da Brighton, ma subito dopo però risponde la squadra di Bakker con Dompig, che arriva rapidissima nell’area di rigore avversaria e obbliga Peyraud-Magnin a un intervento.

Al 19′, Renzotti, atterrata da Harviken, guadagna un calcio di rigore che viene realizzato da Dompig, che sigla il suo quarto gol nella Serie A. Dopo lo svantaggio la Juventus cambia passo a caccia del pari e intorno alla mezzora costruisce due grandi occasioni per raggiungerlo con Lenzini e Girelli fermate da Giuliani.

Alla ripresa, la reazione bianconera. La difesa rossonera viene trafitta, per il sorpasso, al 73′: questa volta ad andare a segno e a firmare il sorpasso è la solita Girelli, ma ancora una volta su un assist di Cantore. Bakker tenta il tutto per tutto e nel finale aumenta il peso offensivo inserendo Stokic, Nadim, Laurent e Karczewska. Le scelte dell’allenatrice rossonera vengono premiate al 90’, quando è proprio la centravanti polacca a firmare il 2-2 con un colpo di tacco su assist di Nadim. La sfida tra Milan e Juventus si chiude con un combattuto 2-2 e così la squadra di Canzi sale così a 49 punti in classifica, con 11 di vantaggio su Roma e Inter a 38.

Vince invece, nel lunch match delle 12.30, la Roma di Spugna, che supera 2-1 l’Inter con un gol all’ultimo minuto.

Poule salvezza, la Lazio vola contro il Napoli

Nel sabato della seconda giornata della poule salvezza che coincide con la Giornata internazionale dei diritti delle donne, fa festa ancora la Lazio. La squadra biancoceleste batte 4-0 il Napoli grazie alle reti di Connolly (29’, al suo primo gol in Serie A), Visentin (63’), Piemonte (81’) e Kajan (97’), salendo a 26 punti in classifica e mettendosi al riparo dai rischi di retrocessione.

Proviamo a ricapitolare, dunque, quanto accaduto di seguito.

Risultati della 2ª giornata di Serie A eBay 2024/25 (seconda fase)

Poule scudetto

Milan-Juventus 2-2

Roma-Inter 2-1

Riposa: Fiorentina

Classifica poule scudetto:

Juventus 49, Inter 38, Roma 38, Fiorentina 29, Milan 27

Poule salvezza

Napoli-Lazio 0-4

Como-Sassuolo (lunedì sera)

Riposa: Sampdoria

Classifica poule salvezza:

Lazio 26, Como 22, Sassuolo 22, Napoli 10, Sampdoria 8

Programma della 3ª giornata della seconda fase

Sabato 15 domenica 16

Poule scudetto:

Juventus-Fiorentina

Inter-Milan

Poule salvezza:

Sampdoria-Napoli

Lazio-Como