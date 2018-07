Serie A 2018-2019: le date e i luoghi dei ritiri

Provare a detronizzare la Juventus è l'obiettivo di tutti. Dopo sette anni di dominio bianconero, Napoli, Roma, Inter, Milan e tutte le altre cercano di fermare la striscia aperta della Vecchia Signora. Mentre i principali top club saranno impegnati nell'International Champions Cup, il più importante torneo estivo, diverse società hanno scelto di rimanere in Italia per preparare la prossima stagione. I primi a ritrovarsi sono i giocatori della Fiorentina, catapultati in Europa League dopo l'esclusione del Milan, già ai nastri di partenza a partire dal 2 di luglio. Gli ultimi, invece, saranno i giocatori della neopromossa Frosinone, passata dai playoff per festeggiare la promozione in Serie A.

Ecco le date dei raduni e dei ritiri delle squadre di Serie A.

ATALANTA

Ritrovo il 4 luglio al Centro Bertolotti di Zingonia, poi partenza per il ritiro di Rovetta-Bratto.

BOLOGNA

Ritiro a Pinzolo (Trento), dal 6 al 23 luglio, poi dal 29 in Austria, a Kitzbuhel fino al 3 agosto. Chiusura a Bressanone.

CAGLIARI

Ritrovo il 5 luglio ad Asseminello, poi raduno ad Aritzo dal 5 al 9 luglio. Chiusura a Pejo (Trento) dal 14 al 28 luglio.

CHIEVO

Ritrovo il 5 luglio, il giorno seguente partenza direzione Pejo per la prima parte del ritiro estivo che terminerà il 14 luglio. Poi a San Zeno di Montagna, dal 17 fino al 29 luglio.

EMPOLI

Raduno a Monteboro (Firenze), dal 4 luglio.

FIORENTINA

Ritrovo il 2 luglio a Firenze, ritiro dal 7 al 22 luglio a Moena (Trento).

FROSINONE

Dal 17 luglio al 1° agosto ritiro in Canada

GENOA

Ritiro dal 9 al 20 luglio a Neustift (Austria), in Val Stubai. Poi il Genoa si sposterà a Brunico, in Val Pusteria, dove la squadra si fermerà dal 24 al 29 luglio.

INTER

Ritrovo il 9 luglio alla Pinetina, dove si svolgerà il ritiro, poi esordio a metà luglio nella International Champions Cup.

JUVENTUS

Raduno dal 7 luglio a Torino, poi i bianconeri disputeranno l'International Champions Cup.

LAZIO

Ritrovo a Formello l'11 luglio. Dal 15 al 29 luglio, ritiro ad Auronzo di Cadore. Dal 4 agosto a Marienfeld, in Germania.

MILAN

Ritiro dal 9 luglio a Milanello, poi la tournée negli Stati Uniti per l’International Champions Cup.

NAPOLI

Ritiro dal 10 al 30 luglio a Dimaro, Folgarida (Tn)

PARMA

Ritiro a Prato allo Stelvio, in Val Venosta, dal 7 al 21 luglio.

ROMA

Raduno il 5 e 6 luglio a Trigoria, fino al 19. Poi partenza per gli Stati Uniti per l’International Champions Cup.

SAMPDORIA

Ritiro a Ponte di Legno (Brescia) dal 9 al 28 luglio.

SASSUOLO

Ritiro dal 14 luglio a Vipiteno (BZ).

SPAL

Raduno a Ferrara il 7 luglio, poi a Tarvisio (Ud) dal 7 al 21 luglio. Ritorno a Ferrara dal 25 al 27 luglio; ad Auronzo di Cadore (Belluno) dal 27 luglio al 4 agosto.

TORINO

Ritiro a Bormio (Sondrio) dall’8 al 22 luglio.

UDINESE

Ritiro in sede dal 4 al 17 luglio, poi fino a fine mese a Sankt Veit, in Austria.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 13:25