Serie A 2021-2022, Atalanta-Inter: le formazioni ufficiali

16-01-2022 20:14

In attesa degli impegni di Milan e Napoli lunedì, la 22a giornata di Serie A vivrà uno spettacolare posticipo domenicale al “Gewiss Stadium”, dove si affronteranno Atalanta e Inter.

Da una parte la squadra di Gasperini, in piena corsa per un’altra qualificazione alla zona Champions League e forse all’ultima chiamata per sognare lo scudetto, dall’altra la capolista reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus e decisa a proseguire la striscia di otto vittorie consecutive.

Gasperini sceglie un assetto prudente optando per la difesa a quattro e infarcendo il centrocampo. Nell’Inter Sanchez, match winner in Supercoppa, scalza Lautaro Martinez al fianco di Dzeko. In difesa D’Ambrosio al posto di De Vrij.

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino, Pezzella; De Roon, Freuler; Pessina, Koopmeiners, Pasalic; Muriel. All.: G. Gasperini.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All.: S. Inzaghi

OMNISPORT