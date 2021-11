Serie A 2021/2022, Atalanta-Venezia: le formazioni ufficiali

30-11-2021 17:53

Turno infrasettimanale per l’Atalanta, chiamata a confermare la bella vittoria esterna sul campo della Juventus.

Per riuscire in questa missione, gli orobici si affideranno a Muriel in attacco e al duo Hateboer (al rientro)-Pezzella sulle fasce, mentre Zanetti proverà a sgambettare i padroni di casa puntando sulla vena di Johnsen davanti e sulle doti di Tessmann a centrocampo.

Atalanta-Venezia, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pasalic, Pezzella; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Kiyine, Henry, Johnsen. All. Zanetti

