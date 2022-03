Serie A 2021-2022: Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

20-03-2022 10:38

Bologna-Atalanta, gara valevole per la 30esima giornata di Serie A 2021-2022 si disputerà allo stadio “Renato Dall’Ara” con fischio d’inizio alle 20,45, sotto la direzione arbitrale di Fabio Maresca della sezione di Napoli. Mihajlovic fa accomodare in panchina Barrow, le cui ultime prestazioni non hanno convinto. Riconfermatissimo dal 1′, invece, bomber Arnautovic.

Gasperini deve fare i conti con le fatiche di Europa League: possibile turno di riposo per Koopmeiners con Boga – giustiziere del Bayer Leverkusen – dal 1′.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All.: Gasperini.

OMNISPORT