Serie A 2021-2022, Bologna-Fiorentina: le probabili formazioni

05-12-2021 10:19

Derby con vista sull’ Europa . Dopo stagioni all’insegna dell’anonimato o della lotta per la salvezza, Bologna e Fiorentina stanno vivendo una prima parte di Serie A 2021-2022 da protagoniste. Appaiate a 24 punti insieme alla Juventus al sesto posto della classifica, le formazioni di Sinisa Mihajlovic e Vincenzo Italiano si sfideranno alle 12.30 al “Dall’Ara” per provare a salire ancora più su e cercare il sorpasso alla Roma che ha un punto in più ed è già stata sconfitta dall’Inter nell’anticipo di sabato.

La Fiorentina è l’unica squadra della Serie A ancora senza pareggi, il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque paritte, ma Mihajlovic, che conferma la difesa a tre, sarà ancora privo di Arnautovic.

Biologna-FIorentina, le probabili formazioni.

Bologna (3-4-2-1) : Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow. All.: S. Mihajlovic

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: V. Italiano.

