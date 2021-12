Serie A 2021-2022, Bologna-Juventus: le formazioni ufficiali

18-12-2021 17:25

Delicata sfida con vista sull’Europa al “Dall’Ara”, dove nell’anticipo delle 18 della 18ª giornata di Serie A si affrontano Bologna e Juventus, separate da soli quattro punti.

La squadra di Allegri cerca riscatto dopo il pareggio di Venezia e punta ad avvicinarsi alla zona Champions, complice la sconfitta dell’Atalanta contro la Roma. Emiliani reduci da due sconfitte consecutive.

Nella Juventus chance a sorpresa per Arthur in regia al posto di Locatelli e schiera Morata e non Kaio Jorge in attacco con Kean, Mihajlovic con le due punte.

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Rabiot, Arthur, McKennie; Bernardeschi, Morata, Kean. All.: M. Allegri.

