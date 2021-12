Serie A 2021-2022, Bologna-Roma: le probabili formazioni

01-12-2021 08:50

Bologna Roma, sfida per la 15^ giornata di Serie A vedrà il calcio d’inizio alle ore 18.30 tra le mura Dell’Ara. Dopo il successo seguito sullo Spezia solo pochi giorni fa, deciso dal gol di Arnautovic, la squadra di Mihajlovic cerca di ottenere l’impresa contro la Lupa e dunque di proseguire nella sua scalata ai gradini più interessanti della classifica di campionato. Dall’altra parte la Roma di Mourinho, che dopo due scivoloni con Milan e Venezia sta finalmente recuperando terreno. Il successo ottenuto sul Torino di domenica scorsa ha dato certo qualche sicurezza in più alla squadra giallorossa.

Mihajlovic dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-4-2-1 visto di recente anche se potrebbero esserci alcune novità in difesa, rispetto all’11 che ha superato lo Spezia solo pochi giorni fa. Ecco infatti che si accende il ballottaggio tra Theate e il ristabilito Bonifazi già entrato a pochi minuti dalla fine a Spezia. Davanti confermato Arnautovic con Barrow e Soriano a supporto.

Classico 3-4-2-1 per Jose Mourinho, che pure nella 15^ giornata du Serie A dovrà ancora fare a meno del capitano Pellegrini, fermato da un problema muscolare. Nel reparto a 4 a centrocampo della Roma dunque sono chance dal primo minuto per Karsdorp ed El Shaarawy sull’esterno, mentre al centro, oltre al titolare Vereotout, ci sarà spazio per uno tra Diawara e Darboe.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominiguez, Hichey; Soriano, Barrow; Arnautovic All. Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): R Patricio: Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham All. Mourinho.

OMNISPORT