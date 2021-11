Serie A 2021/2022, Bologna-Venezia: le formazioni ufficiali

21-11-2021 14:13

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Venezia, sfida del Dall’Ara valida per la 13° giornata di Serie A. Bologna e Venezia tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2002 – l’ultimo successo dei lagunari risale al 1947, seguito da sette successi emiliani e sette pareggi.

Ecco le scelte di Mihajlovic e Zanetti:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Svanberg, Domínguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic.

VENEZIA (4-3-3): Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Vacca, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All: Zanetti.

OMNISPORT