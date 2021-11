Serie A 2021-2022, Empoli-Fiorentina: le probabili formazioni

27-11-2021 11:04

Al Castellani l’Empoli ospita la Fiorentina per un sentitissimo derby toscano in una delle due partite della 14a giornata di Serie A che si giocano alle 15.

Andreazzoli ha tutta la rosa disponibile e schiererà in attacco Di Francesco e Pinamonti. Due sono i ballottaggi, entrambi in difesa, con Romagnoli favorito su Tonelli al centro e Parisi su Marchizza per la fascia. Stojanovic invece tornerà titolare, così come Ricci da regista.

Italiano potrebbe schierare il tridente Sottil-Vlahovic-Saponara anche se il primo è in ballottaggio con Callejon, così come lo sono Bonaventura e Duncan a centrocampo e Igor e Quarta in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

OMNISPORT