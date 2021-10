Serie A 2021-2022, Empoli-Inter: le probabili formazioni

27-10-2021 10:34

Empoli-Inter si gioca questa sera mercoledì 27 ottobre, alle ore 20.45 per la decima giornata di Serie A.

Allo stadio Castellani, i padroni di casa di Andreazzoli cercano una bella prova per strappare punti preziosi alla squadra campione d’Italia in carica. I toscani hanno sicuramente iniziato col piede giusto questo campionato e vogliono provare a mettere in difficoltà un’altra big dopo i tre punti conquistati contro la Juventus.

L’Inter di Simone Inzaghi arriva invece dal ko contro la Lazio e dal pareggio di domenica sera contro la Juventus. In questo momento, prima del match di stasera, la vetta dista già 10 punti e ai neroazzurri serve una vittoria per accorciare immediatamente il gap.

Tra i padroni di casa dovrebbero partire titolari sia Henderson che Bajrami – dietro all’unica punta Pinamonti, autore di una doppietta nel 4-2 rifilato alla Salernitana.

Nell’Inter dovrebbe rifiatare Dzeko: il bosniaco partirà dalla panchina, lasciando spazio alla coppia Lautaro-Sanchez, con Correa pronto a ritagliarsi minuti a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi S.

