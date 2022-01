Serie A 2021/2022, Empoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali

09-01-2022 13:34

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo, partita valida per la 21° giornata di Serie A TIM. 10º confronto in Serie A tra Empoli e Sassuolo, che nei nove precedenti non hanno mai pareggiato: cinque successi per i neroverdi contro i quattro dei toscani – gli azzurri hanno vinto gli ultimi due in ordine di tempo, con un punteggio complessivo di 5-1.

Ecco le scelte di Andreazzoli e Dionisi:

Empoli: Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza; Henderson, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel.

OMNISPORT