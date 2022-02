Serie A 2021/2022, Fiorentina-Atalanta: i convocati di Italiano

19-02-2022 16:29

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro l’Atalanta (1N, 4P), tuttavia questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente (2-1 nella gara d’andata); i viola possono vincere entrambe le gare stagionali in Serie A contro i nerazzurri per la prima volta dal 2015/2016, con Paulo Sousa in panchina.

Ecco le scelte di Italiano:

Amrabat, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Fogli, Gonzalez, Ikone, Maleh, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terzic, Torreira, Venuti.

