Serie A 2021/2022, Fiorentina-Sampdoria: i convocati di D'Aversa

29-11-2021 19:32

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha stilato la lista dei convocati per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina del turno infrasettimanale di Serie A. La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Fiorentina (2-1 in tutte e due le circostanze) e non colleziona almeno tre successi di fila contro la Viola in Serie A dal febbraio 2005.

Ecco le scelte di D’Aversa:

Portieri: Audero, Ravaglia, Falcone

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Dragusin, Yoshida, Bereszynski, Ferrari, Murru

Centrocampisti: Thorsby, Silva, Verre, Askildsen, Yepes Laut, Trimboli, Candreva

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella

OMNISPORT