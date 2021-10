Serie A 2021/2022, Fiorentina-Spezia: le formazioni ufficiali

31-10-2021 14:55

Obiettivi diversi nella Serie A 2021/2022 e situazione di classifica ben diversa in questi primi due mesi di campionato per Fiorentina e Spezia , impegnate nel match delle 15 domenica 31 ottobre. Al Franchi si gioca l’undicesimo turno.

La Fiorentina ha ottenuto fin qui quindici punti in classifica, quasi la metà per lo Spezia, invischiato come previsto nella lotta salvezza con otto. Nell’ultimo turno i viola sono stati sconfitti di misura contro la Lazio, mentre la compagine di Thiago Motta ha pareggiato 1-1 nel Derby ligure contro il Genoa.

Italiano non può contare su Nico Gonzalez , colpito dal coronavirus: al suo posto Saponara. In avanti anche Vlahovic e Sottil , con Torreira e Bonaventura interni insieme a Castrovilli. In porta Terracciano sarà difeso da Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

Nello Spezia tra i pali ci sarà Provedel , retroguardia a quattro con Ferrer, Hristov, Nikolaou e Bastoni. Kovalenko e Maggiore in mediana, mentre nel trio alle spalle dell’unica punta Nzola , giocheranno Strelec, Salcedo e Gyasi.

FIORENTINA-SPEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola.

