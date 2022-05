Serie A 2021-2022, Genoa-Bologna: le probabili formazioni

21-05-2022 10:05

Malinconico arrivederci alla Serie A per il Genoa, che chiude alle 17.15 di sabato contro il Bologna il campionato che ha segnato la retrocessione in B del Grifone dopo 15 anni consecutivi nella massima serie.

In una delle appena tre partite dell’ultimo turno prive di obiettivi di classifica per entrambe le squadre, il Genoa proverà quantomeno ad evitare l’ultimo posto in classifica occupato attualmente dal Venezia e magari a sopravanzare il Cagliari, che domenica si giocherà le ultime speranze proprio sul campo dei lagunari.

Il tecnico Alexander Blessin, già confermato per la prossima stagione, darà spazio ad alcuni giocatori che hanno giocato poco in stagione: possibile gara d’addio per Criscito e Destro.

Si pensa al futuro anche in casa Bologna, dove l’obiettivo è chiudere evitando la terza sconfitta di fila una stagione con troppi alti e bassi.

Genoa-Bologna, probabili formazioni.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Vasquez, Criscito; Hernani, Galdames; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro. All.: A. Blessin.

Bologna (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Aebischer, Dominguez, Schouten, Dijks; Barrow, Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.

