Serie A 2021-2022, Genoa-Sampdoria: le formazioni ufficiali

10-12-2021 20:04

La 17ª giornata di Serie A si apre con il delicatissimo derby di Genova.

Alle 20.45 a Marassi saranno di fronte due squadre alle prese con un difficile momento dal punto di vista societario, con il Grifone fresco di passaggio di proprietà e i blucerchiati nel mezzo della tempesta seguita all’arresto del presidente Massimo Ferrero, ma anche tecnico, visto che il Genoa è penultimo con 10 punti e la Sampdoria quintultima con 15.

Andriy Shevchenko va a caccia della prima vittoria e del primo gol sulla panchina rossoblù, mentre Roberto D’Aversa non può sbagliare per non far tornare a rischio la propria panchina.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All.: A. Shevchenko.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Adrien Silva, Ekdal, Candreva; Caputo, Gabbiadini. All.: R. D’Aversa.

OMNISPORT