Genoa, Johannes Spors si presenta: "Occasione imperdibile"

10-12-2021 12:13

In attesa di cambiare volto sul mercato per rinforzare la rosa e puntare con decisione alla salvezza, il nuovo Genoa continua la propria trasformazione fuori dal campo seguita al cambio di proprietà con l’avvento del fondo statunitense 777 Partners al posto di Enrico Preziosi.

Dopo l’arrivo di Andriy Shevchenko in panchina e di Alberto Zangrillo nel ruolo di presidente, è stata colmata anche la casella del direttore sportivo, incarico che è stato affidato al tedesco Johannes Spors.

Il dirigente 39enne lascia il Vitesse pochi mesi dopo aver rinnovato fino al 2024 con il club dell’Eredivisie.

Le sue prime parole sono di ringraziamento nei confronti del club di Arnhem per l’opportunità concessa con eftetto immediato nonostante il contratto in essere:

“Non è facile lasciare il Vitesse, un club che mi ha dato tanto e che ha sviluppato una visione e una strategia di primo livello e che ringrazierò per sempre, ma arrivare in Serie A per me è una bellissima sfida”.

Questo il comunicato ufficiale del Genoa:

“Johannes Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 Direttore Tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane Direttore dell’Eredivisie.

Il Genoa Cfc e 777 Partners danno il benvenuto a Johannes Spors e gli augurano buon lavoro nel Club più antico d’Italia”.

Il direttore generale del Vitesse Pascal Van Wijk ha così commentato la partenza di Spors: “I tempi dell’addio non sono ideali, ma non abbiamo voluto impedire a Johannes di vivere questa opportunità. Lo ringraziamo per i suoi sforzi, la sua dedizione e la sua maestria”.

