Serie A 2021/2022, Genoa-Udinese: le formazioni ufficiali

22-01-2022 14:13

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese, partita valida per la 23° giornata di Serie A. L’Udinese non perde contro il Genoa in Serie A da febbraio 2016 (2-1 con reti di Cerci, Laxalt e Ali Adnan), da allora per i bianconeri sei successi e cinque pareggi: la squadra friulana non ha mai fatto meglio contro una singola avversaria nel massimo campionato (11 partite da imbattuta anche contro il Cagliari tra 1981 e 1995).

Ecco le scelte dei due allenatori:

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro, Ekuban. All. Blessin

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

OMNISPORT