Serie A 2021/2022, Inter-Juventus: i convocati di Max Allegri

23-10-2021 19:29

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte, domani, al Derby d’Italia a San Siro contro l’Inter. La Juventus ha vinto le ultime quattro partite di campionato e in questo mini parziale ha recuperato cinque punti sull’Inter: i bianconeri non collezionano almeno cinque successi di fila in Serie A da luglio 2020 (striscia di sette con Maurizio Sarri in panchina).

Ecco le scelte di Max Allegri:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, de Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

ATTACCANTI: Morata, Kaio Jorge, Dybala.

