Serie A 2021-2022: Inter-Lazio, le probabili formazioni

08-01-2022 12:49

In attesa che venga ratificato il successo a tavolino contro il Bologna, l’Inter torna in campo a San Siro contro la Lazio con l’obiettivo di non interrompere il proprio filotto di vittorie.

Per riuscire in questa missione, Inzaghi dovrebbe preferire Bastoni in difesa e Vidal a centrocampo, mentre davanti, senza Calhanoglu e con Dzeko in panchina, Sanchez dovrebbe essere preferito all’ex Correa.

Il “Tucu” quindi pare destinato ad entrare a gara in corso contro la sua ex squadra la quale, per l’occasione, non avrà Acerbi (problema al flessore) ma potrà puntare sulla qualità di Luis Alberto (in vantaggio su Bastc).

Inter-Lazio, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

OMNISPORT